Лазурный автобус стал участником массового ДТП в Шушарах

Массовое ДТП с участием общественного транспорта произошло в Шушарах. Об этом в воскресенье пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
По данным канала, лазурный автобус и легковушки не поделили дорогу на пересечении улиц Ленина и Автозаводской. Другие подробности не приводятся.
Основная часть аварий с участием общественного транспорта приходится на лазурные автобусы. Губернатор Петербурга Александр Беглов закупил их в рамках реализации транспортной реформы. Эксперты не исключают, что повышенная аварийность связана с водителями, которые ранее управляли маршрутками и не прошли переквалификацию.