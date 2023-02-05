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Лазурный автобус стал участником массового ДТП в Шушарах

Происшествия
Лазурный автобус стал участником массового ДТП в Шушарах

Массовое ДТП с участием общественного транспорта произошло в Шушарах. Об этом в воскресенье пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

По данным канала, лазурный автобус и легковушки не поделили дорогу на пересечении улиц Ленина и Автозаводской. Другие подробности не приводятся.

Основная часть аварий с участием общественного транспорта приходится на лазурные автобусы. Губернатор Петербурга Александр Беглов закупил их в рамках реализации транспортной реформы. Эксперты не исключают, что повышенная аварийность связана с водителями, которые ранее управляли маршрутками и не прошли переквалификацию.
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