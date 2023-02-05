Лазурный автобус стал участником массового ДТП в Шушарах

Основная часть аварий с участием общественного транспорта приходится на лазурные автобусы. Губернатор Петербурга Александр Беглов закупил их в рамках реализации транспортной реформы. Эксперты не исключают, что повышенная аварийность связана с водителями, которые ранее управляли маршрутками и не прошли переквалификацию.