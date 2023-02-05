Экс-премьер Израиля Беннет назвал истинную причину начала украинского кризиса

Как сообщил политик, еще в начале российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Зеленский раздумывал над тем, чтобы официально подтвердить отказ от вступления в Североатлантический альянс. Однако в один момент его взгляды кардинально изменились, сказал Беннет на опубликованном в YouTube видео.