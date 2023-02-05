Экс-премьер Израиля Беннет назвал истинную причину начала украинского кризиса

Желание киевского режима стать членом военного блока привело к тому, что на украинской земле разразился конфликт. Такую точку зрения высказал бывший руководитель израильского кабмина Нафтали Беннет.
Как сообщил политик, еще в начале российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Зеленский раздумывал над тем, чтобы официально подтвердить отказ от вступления в Североатлантический альянс. Однако в один момент его взгляды кардинально изменились, сказал Беннет на опубликованном в YouTube видео.
«Вся эта война случилась из-за их желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: "Я отказываюсь от этой идеи"», — подчеркнул он.
Напомним, что экс-премьер Израиля играл посредническую миссию между Москвой и Киевом в начале СВО. По его словам, именно Запад помешал двум странам продолжить диалог и прийти к миру.