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Дочь Татьяны Навки провела время на катке с наследницей певицы Жасмин

Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки провела время на катке с наследницей певицы Жасмин

Певица Жасмин опубликовала в соцсетях видео и рассказала, что ее дочь провела время с наследницей фигуристки Татьяны Навки Надей на льду. Оказалось, что девочка любит такую компанию.

У дочери спортсменки довольно напряженный график посещения различных занятий и кружков. По словам девочки, ей удалось выйти на лед в третий раз. Однако после двух тренировок дочь Навки быстро привыкла ко льду.

«Вот это любовь к фигурному катанию», — удивилась на видео Жасмин.
Дочь Татьяны Навки провела время на катке с наследницей певицы Жасмин

После посещения катка компания расположилась в деревянном домике с сервированным столом. Там дочь Навки рассказала, что съела три пончика с сахарной пудрой.

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