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Минобороны РФ показало боевую работу расчетов АГС-17 в зоне проведения СВО

Армия
Минобороны РФ показало боевую работу расчетов АГС-17 в зоне проведения СВО

Подразделения ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВСУ и военным объектам на Украине в ходе спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы мотострелков и расчетов автоматических станковых гранатометов АГС-17. Отмечается, что военнослужащие Западного военного округа после получения разведданных о наращивании противником сил в одном из районов нанесли по ВСУ сокрушительные удары.

Подчеркивается, что слаженная работа российских подразделений позволила успешно отразить атаку украинских войск.
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