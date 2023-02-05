Минобороны РФ показало боевую работу расчетов АГС-17 в зоне проведения СВО

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы мотострелков и расчетов автоматических станковых гранатометов АГС-17. Отмечается, что военнослужащие Западного военного округа после получения разведданных о наращивании противником сил в одном из районов нанесли по ВСУ сокрушительные удары.