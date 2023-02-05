В Европе начали поиск «пушечного мяса» для ВСУ среди беженцев

Как отмечают аналитики, внимание к беженцам призывного возраста свидетельствует об исчерпании киевским режимом мобилизационного ресурса. Выводы об этом можно сделать по многочисленным сообщениям о ходе призывных мероприятий на Украине, которые все больше начинают походить на похищения людей.