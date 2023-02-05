В Европе начали поиск «пушечного мяса» для ВСУ среди беженцев

Лондон, 5 февраля. Власти Великобритании начали собирать сведения о военнообязанных беженцах из Украины, которые находятся на территории Соединенного Королевства. Об этом со ссылкой на собственные источники этом сообщает издание South Front.
Как стало известно авторам портала, Департамент по вопросам равноправия, жилья и общин начал рассылку уведомлений участникам программы «Дома для Украины», в которых правительство настоятельно просит предоставить информацию о размещении украинских беженцев. Отдельно государственные органы интересуют данные о переселенцах мужского пола в возрасте от 18 лет.
В письмах указывается, что владелец жилья, в котором размещаются украинцы, должен убедить беженцев-мужчин призывного возраста обратиться в посольство «незалежной» «для уточнения персональных данных». В противном случае Департамент оставляет за собой право сократить денежные выплаты, которые получают участники программы.
Как отмечают аналитики, внимание к беженцам призывного возраста свидетельствует об исчерпании киевским режимом мобилизационного ресурса. Выводы об этом можно сделать по многочисленным сообщениям о ходе призывных мероприятий на Украине, которые все больше начинают походить на похищения людей.
В то же время в Европе находится большое количество граждан «незалежной», которые подходят на роль бойцов ВСУ. Тем более, что пребывающих в Великобритании украинцев можно оперативно отправить на курсы подготовки, организованные Лондоном.
Ранее стало известно, что повестки с призывом на военную службу начали раздавать украинским беженцам, которые переехали в Польшу.