Экономист Трегубов оценил вероятность окончания долларовой эпохи

Предпосылки к краху долларовой системы существуют, передает «Газета.Ru» мнение экономиста Владимира Трегубова.
По его словам, абсолютная вера в американскую нацвалюту прекратилась еще в 1971-м году, когда Франция собиралась обменять 20 млрд долларов на золото, но в ФРС США такого количества металла не оказалось. Тогда все страны поняли, что американский доллар не является полностью надежной валютой.
Далее эта уверенность крепла, и апофеоза в желании избавиться от долларового диктата страны достигли после заморозки российских золотовалютных резервов и введения антироссийских санкций.
Тогда над тем, чтобы отказаться от доллара, начали активно работать Индия, Китай, ближневосточные страны. В БРИКС государства инициировали создание новой финансовой системы, и не исключено, что там начнут использовать криптовалюту, ведь цифровой рубль в России уже появился.