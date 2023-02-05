Экономист Трегубов оценил вероятность окончания долларовой эпохи

По его словам, абсолютная вера в американскую нацвалюту прекратилась еще в 1971-м году, когда Франция собиралась обменять 20 млрд долларов на золото, но в ФРС США такого количества металла не оказалось. Тогда все страны поняли, что американский доллар не является полностью надежной валютой.