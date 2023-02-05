Ребенок разбил стекло в доходном доме архитектора Шретера в Петербурге и бросался осколками

Все произошло в историческом центре города, доме В.А Шретера, который он сам построил в 1899 году. Ребенок выбил стекло битой для бейсбола и начал разбрасывать осколки по тротуару. Затем вниз полетели карандаши, фломастеры и другие предметы. Очевидцы забеспокоились, что девочка может сорваться, и вызвали на место экстренные службы.