Ребенок разбил стекло в доходном доме архитектора Шретера в Петербурге и бросался осколками

Жительница Петербурга вызвала полицию после того, как в одном из домов заметила девочку, разгуливающую по подоконнику. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Все произошло в историческом центре города, доме В.А Шретера, который он сам построил в 1899 году. Ребенок выбил стекло битой для бейсбола и начал разбрасывать осколки по тротуару. Затем вниз полетели карандаши, фломастеры и другие предметы. Очевидцы забеспокоились, что девочка может сорваться, и вызвали на место экстренные службы.
Как рассказала соседка, мать ребенка ушла в магазин и оставила его без присмотра.