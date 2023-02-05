СМИ: Байден пытается навязать Ираку торгового партнера в лице Иордании

Еще в прошлом году иорданские и иракские власти договорились развивать сотрудничество в рамках подписанного между ними меморандума о взаимопонимании. На тот момент предполагалось, что Багдад протянет в королевство нефтепровод и начнет экспортировать до 10 тысяч баррелей нефти в сутки. Возможно, Байден, организовывая «трехсторонний» телефонный разговор, рассчитывал ускорить процесс и «подтолкнуть» Ирак к выполнению этих соглашений, поскольку энергетика — одна из самых проблемных и затратных отраслей в этом государстве.