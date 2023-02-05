СМИ: Байден пытается навязать Ираку торгового партнера в лице Иордании

Руководство США через региональных партнеров стремится помочь Амману ослабить хватку экономического кризиса.
Попытка президента США Джо Байдена привлечь лидеров Ирака и Иордании к телефонному разговору была вызвана желанием навязать Амман Багдаду в качестве торгового партнера, сообщает издание The Arab Weekly.
Несколько дней назад Байден принял в Белом доме иорданского короля Абдаллу II и наследного принца Хосейна. Они обсудили вопросы двусторонних отношений, а также основные события и проблемы ближневосточного региона, в том числе растущую напряженность в зоне палестино-израильского конфликта.
В ходе той же встречи президент США в присутствии лидера Иордании организовал телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани, заверив его в поддержке со стороны Вашингтона, а также приветствовав усилия правительства республики по укреплению ее суверенитета, независимости и благополучия. Абдалла, взяв эстафету, также выразил готовность Аммана помочь Багдаду, в том числе реализацией «стратегических инфраструктурных проектов».
По мнению аналитиков, Вашингтон явно пытается привлечь региональных партнеров, чтобы смягчить последствия экономического кризиса в Иордании. После того, как страны Персидского залива перестали оказывать Амману поддержку, Ирак остался одним из последних «подручных» США, которые могли бы помочь королевству.
Еще в прошлом году иорданские и иракские власти договорились развивать сотрудничество в рамках подписанного между ними меморандума о взаимопонимании. На тот момент предполагалось, что Багдад протянет в королевство нефтепровод и начнет экспортировать до 10 тысяч баррелей нефти в сутки. Возможно, Байден, организовывая «трехсторонний» телефонный разговор, рассчитывал ускорить процесс и «подтолкнуть» Ирак к выполнению этих соглашений, поскольку энергетика — одна из самых проблемных и затратных отраслей в этом государстве.
При этом маловероятно, что Багдад откажется от увеличения товарооборота или реализации ранее достигнутых с Амманом договоренностей, хотя это вызывает недовольство проиранских сил. В крайнем случае, полагают эксперты, США могут надавить на Ирак, оказывая влияние на курс местной валюты и прочие «больные места».
Несмотря на многочисленные проблемы, Иордания, где базируются не менее трех тысяч американских военнослужащих, остается значимым союзником США в этой части Ближнего Востока. Вашингтон регулярно использовал базу в королевстве как плацдарм для «антитеррористических операций»: таковыми в Соединенных Штатах считают мероприятия по подготовке экстремистов для борьбы с легитимным правительством Сирии.
Партнерство США с Иорданией не ограничивается военной сферой. Амман умудряется сохранять по меньшей мере нейтральные отношения со всеми соседями, даже с той самой Сирией, в которую с территории королевства проникают американские войска и обученные ими боевики. Более того, иорданская сторона является одним из главных посредников в палестинском вопросе, через которого может продвигать свои интересы Вашингтон.