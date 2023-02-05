Депутат Чепа заявил о существовании угрозы применения западного оружия против целей в РФ

Угроза использования вооружения, которое страны Запада поставляют Украине, против целей на территории РФ, в том числе в Москве, существует.
С таким заявлением в интервью «Ленте.ру» выступил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он прокомментировал слова украинского парламентария Федора Вениславского, назвавшего идеей из параллельного мира неиспользование западного оружия против целей на российской территории.
«К таким возможным провокациям надо относиться очень ответственно и серьезно с нашей стороны», — объяснил Чепа.
Он отметил, что российская сторона не должна допускать, чтобы такое оружие пересекало границы Украины.