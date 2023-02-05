Депутат Чепа заявил о существовании угрозы применения западного оружия против целей в РФ

С таким заявлением в интервью «Ленте.ру» выступил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он прокомментировал слова украинского парламентария Федора Вениславского, назвавшего идеей из параллельного мира неиспользование западного оружия против целей на российской территории.