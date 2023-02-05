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Решетников сообщил о планах России и Таджикистана создать совместные производства

Экономика
Решетников сообщил о планах России и Таджикистана создать совместные производства

Россия и Таджикистан планируют трансформировать торгово-экономическое сотрудничество, создав совместные производства, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в Telegram-канале по итогам деловой беседы с властями дружественной страны.

По словам российского министра, в ходе переговоров стороны обсуждали запуск новых проектов и устранение существующих сложностей. Также обсуждался грядущий визит в Таджикистан главы Кабмина РФ Михаила Мишустина.

Напомним, Решетников провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзадой, министром энергетики и водных ресурсов Далером Джумой, а также главами Госкомитета по инвестициям и комитета по развитию туризма.
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