Решетников сообщил о планах России и Таджикистана создать совместные производства

Россия и Таджикистан планируют трансформировать торгово-экономическое сотрудничество, создав совместные производства, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в Telegram-канале по итогам деловой беседы с властями дружественной страны.
По словам российского министра, в ходе переговоров стороны обсуждали запуск новых проектов и устранение существующих сложностей. Также обсуждался грядущий визит в Таджикистан главы Кабмина РФ Михаила Мишустина.
Напомним, Решетников провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзадой, министром энергетики и водных ресурсов Далером Джумой, а также главами Госкомитета по инвестициям и комитета по развитию туризма.