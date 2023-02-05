Петербург опередил Москву по числу летальных исходов от коронавируса за сутки

Всего за последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 910 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализация понадобилась 56 пациентам. Губернатор Александр Беглов ранее заявил, что ситуация с распространением инфекции остается под контролем. Однако данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19 свидетельствую об обратном.