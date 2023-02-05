Петербург опередил Москву по числу летальных исходов от коронавируса за сутки

Санкт-Петербург занял первое место в России по числу пациентов, скончавшихся от COVID-19 за сутки. На это указывают статистические данные, опубликованные федеральным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно статистике, за последние сутки от коронавируса скончались 45 россиян. В Санкт-Петербурге было выявлено 12 случаев летального исхода, в Москве — 11 случаев. Отмечается, что в других регионах России показатель суточной смертности не превышает двух случаев.
Всего за последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 910 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализация понадобилась 56 пациентам. Губернатор Александр Беглов ранее заявил, что ситуация с распространением инфекции остается под контролем. Однако данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19 свидетельствую об обратном.