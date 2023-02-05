Ученые Бирджанского университета заявили о пользе корицы для улучшения памяти

Специалисты утверждают, что корица оказывает положительное влияние на умственные способности и память человека. Кроме того, она помогает лучше обучаться и снижает беспокойство, уменьшая агрегацию тау-белков и бета-амилоидов. Особую пользу корица несет для профилактики болезни Альцгеймера.