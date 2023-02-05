Ученые Бирджанского университета заявили о пользе корицы для улучшения памяти

Группа специалистов Бирджанского университета, расположенного в Иране, изучила влияние корицы на головной мозг человека. Результаты проведенного исследования были опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.
Специалисты утверждают, что корица оказывает положительное влияние на умственные способности и память человека. Кроме того, она помогает лучше обучаться и снижает беспокойство, уменьшая агрегацию тау-белков и бета-амилоидов. Особую пользу корица несет для профилактики болезни Альцгеймера.
«Ее также можно использовать в качестве вспомогательного средства при лечении заболеваний мозга и нервной системы», — утверждает руководитель исследовательской группы Саманэ Нахаи.
В свою очередь эксперты издания Food News отмечают, что корица обладает множеством полезных свойств и является компонентом средиземноморской диеты. В частности корица предотвращает развитие воспалений благодаря антиоксидантным свойствам.