Ранее российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН предрек скорый и болезненный для Запада крах американского мифа о «победе ВСУ». Тогда, по словам эксперта, властям США поступят вопросы, помимо прочих, и от собственных избирателей в преддверии грядущих президентских выборов.