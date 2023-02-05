Бывшая УССР насилием затягивает все больше людей в «воронку смерти», которая остановится лишь с гибелью киевского режима. Об этом заявил историк, главный редактор информационного портала «Русские, вперед!» Сергей Григоров в беседе с международной редакцией ФАН.
Министерство внутренних дел Украины приступило к формированию штурмовых бригад из военных, пограничников и полицейских для захвата Крыма и Донбасса. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МВД РФ Игорь Клименко.
Григоров отметил, что мобилизационный ресурс «незалежной» не бесконечен. Но речь идет не об отрядах самоубийц — Киев насилием затягивает все больше людей в «воронку смерти».
«Украина — государство, искусственно созданное на южнорусских территориях глобалистами и одним из их проектов — большевиками, чтобы с его помощью взломать и уничтожить историческую Россию. Это и есть идея смерти, идея самоубийства.
Главное, чтобы мы не предотвращали самоубийство "незалежной". Не человек с крыши кидается, а летит крыша украинского государства. Умрет киевский режим — закончится смерть», — заявил Сергей Григоров.
Ранее российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН предрек скорый и болезненный для Запада крах американского мифа о «победе ВСУ». Тогда, по словам эксперта, властям США поступят вопросы, помимо прочих, и от собственных избирателей в преддверии грядущих президентских выборов.