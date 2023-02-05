Две пассажирки подрались с сотрудницей авиакомпании из-за ручной клади в США

Все случилось в аэропорту Филадельфии. По данным СМИ, зачинщицами драки стали мать и дочь, вес багажа которых превысил допустимый для ручной клади. Несмотря на это, дебоширки не собирались тратить деньги на доплату и попытались пробраться в самолет, минуя контроль.