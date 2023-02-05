Две пассажирки подрались с сотрудницей авиакомпании из-за ручной клади в США

Две пассажирки подрались с сотрудницей авиакомпании Spirit Airlines из-за перевеса ручной клади в США. Американки не хотели доплачивать за лишний груз, пишет Daily Mail.
Все случилось в аэропорту Филадельфии. По данным СМИ, зачинщицами драки стали мать и дочь, вес багажа которых превысил допустимый для ручной клади. Несмотря на это, дебоширки не собирались тратить деньги на доплату и попытались пробраться в самолет, минуя контроль.
Когда сотрудники авиаперевозчика решили их остановить, дочь американки вцепилась персоналу в волосы, а потом ударила «оппонентку» кулаком по голове. В итоге агент Spirit Airlines получила рваную рану века.