Число классических квартир на рынке Москвы уступает недвижимости в евроформате

Классических форматов квартир в Москве становится все меньше. В связи с этим средняя стоимость такой недвижимости увеличилась к началу 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости».
В столице появляется в продаже все больше квартир в евроформате (55,3%), а доля традиционных планировок снизилась до 20,5%. Поэтому средняя стоимость классической недвижимости увеличилась. Повышения показателя составило от 3,7 до 5,8%.
Наиболее существенный рост цен приходится на четырехкомнатные квартиры (+5,8%, до 219,3 тыс. рублей за кв. м). Цена однокомнатной квартиры увеличилась на 4,3%, до 298,9 тыс. рублей за «квадрат».