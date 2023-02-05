Политолог Марков раскрыл мерзкий поступок Зеленского в отношении Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский поступил довольно мерзко в отношении своего коллеги из России Владимира Путина. Политолог Сергей Марков всего одним примером доказал низость политика.
Не так давно бывший глава израильского кабинета министров Нафтали Беннет рассказал, что ему поступила неожиданная просьба от президента Украины после начала российской спецоперации. В частности, Зеленский попросил взять с Путина обещание, что он не будет «устранять» своего украинского коллегу. После того как глава российского государства заверил в этом Беннета, Зеленский сразу вернулся в свой кабинет в Киеве и рассказал на видео, что ничего и никого не боится, пишет «ПолитРоссия».
«Зеленский понимал, что Путин не нарушит своего слова… И он никому не сказал, что получил гарантии личной безопасности от Путина. Мелкий плут», – написал Марков в своем Telegram-канале.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сказал, что никогда не получал угроз от президента России Владимира Путина. Такое заявление он сделал в ходе беседы с Bild.