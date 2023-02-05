Политолог Марков раскрыл мерзкий поступок Зеленского в отношении Путина

Не так давно бывший глава израильского кабинета министров Нафтали Беннет рассказал, что ему поступила неожиданная просьба от президента Украины после начала российской спецоперации. В частности, Зеленский попросил взять с Путина обещание, что он не будет «устранять» своего украинского коллегу. После того как глава российского государства заверил в этом Беннета, Зеленский сразу вернулся в свой кабинет в Киеве и рассказал на видео, что ничего и никого не боится, пишет «ПолитРоссия».