Бывший вратарь «Детройта» Гашек раскритиковал участи россиян в Матче звезд НХЛ

Бывший голкипер «Детройта» и ряда других клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Доминик Гашек раскритиковал руководство организации за приглашение российских игроков на Матч всех звезд во Флориде. Чех считает, что НХЛ прорекламировала специальную операцию на территории Украины.