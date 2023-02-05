Бывший вратарь «Детройта» Гашек раскритиковал участи россиян в Матче звезд НХЛ

Бывший голкипер «Детройта» и ряда других клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Доминик Гашек раскритиковал руководство организации за приглашение российских игроков на Матч всех звезд во Флориде. Чех считает, что НХЛ прорекламировала специальную операцию на территории Украины.
Гашек опубликовал статью по теме Матча звезд НХЛ в своей авторской колонке в издании Sport.cz. Чешский хоккеист вновь раскритиковал НХЛ за рекламу российских игроков.
«Самая отвратительная реклама спецоперации! С десятью российскими хоккеистами во время Матча звёзд НХЛ», — написал Гашек.
Ранее Гашек призывал руководство НХЛ отправить домой всех российских хоккеистов, выступающих за океаном. Однако комиссар организации Гэри Беттмэн отказался это делать.