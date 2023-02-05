Врач Малышев назвал причины роста заболеваемости корью в России

Инфекционист также подчеркнул, что корь представляет опасность для здоровья. Зачастую она не проходит бесследно для пациента и может привести к развитию осложнений. Одним из них является подострый склерозирующий панэнцефалит, возникающий через семь лет после перенесенного заболевания. Летальность панэнцефалита составляет 100%.