Врач Малышев назвал причины роста заболеваемости корью в России

Рост числа россиян, заразившихся корью, связан с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев. Он объяснил причины этого явления и рассказал, чем опасна корь.
Медицинский специалист отмечает, что пандемия коронавируса постепенно сходит на нет, открывая дорогу другим инфекциям. Росту заболеваемости также способствует и постепенный отказ населения от соблюдения простых мер по профилактике заражения инфекционными заболеваниями: ношения масок, социального дистанцирования и других.
«Практически все эти мероприятия сейчас не выполняются. А раз не выполняются, следовательно, возможность для заражения корью все больше увеличивается», — заявил Малышев в пресс-центре НСН.
Инфекционист также подчеркнул, что корь представляет опасность для здоровья. Зачастую она не проходит бесследно для пациента и может привести к развитию осложнений. Одним из них является подострый склерозирующий панэнцефалит, возникающий через семь лет после перенесенного заболевания. Летальность панэнцефалита составляет 100%.