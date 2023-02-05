Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Титул «Миссис Вселенная» получила жительница Удмуртии Елена Максимова

Общество
Титул «Миссис Вселенная» получила жительница Удмуртии Елена Максимова

Главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2022» получила жительница Удмуртии Елена Максимова, об этом сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

Как отметили организаторы в беседе с ТАСС, конкурс красоты «Миссис Вселенная — 2022» провели в Софии с 30 января по 5 февраля. Финал, в который вышли 120 женщин из разных стран, состоялся в субботу.

Победу в конкурсе впервые в его истории одержала россиянка. Она обошла, в том числе, представительниц Украины, США, Японии, Германии, Китая и Белоруссии.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Елена Максимова Миссис Вселенная 2022 удмуртия россия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду