Титул «Миссис Вселенная» получила жительница Удмуртии Елена Максимова

Главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2022» получила жительница Удмуртии Елена Максимова, об этом сообщили организаторы конкурса с российской стороны.
Как отметили организаторы в беседе с ТАСС, конкурс красоты «Миссис Вселенная — 2022» провели в Софии с 30 января по 5 февраля. Финал, в который вышли 120 женщин из разных стран, состоялся в субботу.
Победу в конкурсе впервые в его истории одержала россиянка. Она обошла, в том числе, представительниц Украины, США, Японии, Германии, Китая и Белоруссии.
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