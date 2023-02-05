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Жданов сообщил о появлении истребителя танков Leopard в зоне СВО

Армия
Жданов сообщил о появлении истребителя танков Leopard в зоне СВО

Россия перебросила на фронт экспериментальную роботизированную платформу, которую уже прозвали «истребителем Leopard», заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, речь идет о платформе на гусеничном ходу, которая предназначена для эффективной борьбы с танками немецкого производства. Отмечается, что в зону СВО были переброшены четыре платформы, на которые уже устанавливается противотанковое вооружение.

«Это экспериментальные образцы, они не производятся серийно. Это лабораторная сборка», — заявил эксперт.

Ранее военные аналитики неоднократно говорили, что обещанные Украине западные танки не помогут ВСУ переломить ситуацию на фронте.
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