Жданов сообщил о появлении истребителя танков Leopard в зоне СВО

Россия перебросила на фронт экспериментальную роботизированную платформу, которую уже прозвали «истребителем Leopard», заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, речь идет о платформе на гусеничном ходу, которая предназначена для эффективной борьбы с танками немецкого производства. Отмечается, что в зону СВО были переброшены четыре платформы, на которые уже устанавливается противотанковое вооружение.
«Это экспериментальные образцы, они не производятся серийно. Это лабораторная сборка», — заявил эксперт.
Ранее военные аналитики неоднократно говорили, что обещанные Украине западные танки не помогут ВСУ переломить ситуацию на фронте.