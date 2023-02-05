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«Конец независимости Украины»: Вассерман о том, что случится, если Киев пойдет на переговоры

Политика
«Конец независимости Украины»: Вассерман о том, что случится, если Киев пойдет на переговоры

Единственным способом спастись от волны народного гнева для украинской верхушки является продолжение насилия. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между РФ и Украиной в начале российской спецоперации, заявил, что переговоры между конфликтующими сторонами прервали страны Запада. По его словам, США, Германия и Франция «в какой-то момент приняли решение «громить»Владимира) Путина, а не договариваться с ним.

«Главный интерес для Беннета в этом его заявлении заключается в том, чтобы напомнить всем, какое значение у его персоны было еще совсем недавно, — заметил Вассерман. — Не надо сходу записывать его в «обвинителей Запада» — экс-премьер просто хочет потешить чувство собственной важности».

По словам депутата, сам факт прекращения переговоров неудивителен. Он также высказал подозрения, что те были бы сорваны даже в том случае, если бы западные страны не приложили бы к этому руку.

«Террористическая организация «Украина» потому и стала террористической, поскольку никаких других случаев отделить украинцев от остальных русских, кроме как начать боевые действия с РФ, у нее не осталось, — считает парламентарий. — Соответственно, любой более-менее долгосрочный мир кончится для Киева прекращением его независимости по воле русского большинства граждан Украины».

Вассерман убежден: единственным способом для Владимира Зеленского удержаться у власти является продолжение насилия.

Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет назвал острый ум и чувство юмора главными качествами Путина.
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