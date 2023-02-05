Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Роскачестве предупредили об опасности использования общественной сети Wi-Fi

Общество
В Роскачестве предупредили об опасности использования общественной сети Wi-Fi

Использование общественной сети Wi-Fi чревато негативными последствиями. Как рассказали специалисты Роскачество, это может быть опасным для умной IP-камеры.

В организации отметили, что это связано с рисками взлома камеры, особенно если пользователь использует простой пароль и просматривает изображения через общественный Wi-Fi.

«Чтобы минимизировать риск взлома IP-камер, мы рекомендуем приобретать камеру проверенных производителей и отдавать предпочтение актуальным моделям, которые получают поддержку производителей», — цитирует специалиста Роскачества РИА Новости.

Собеседник агентства также отметил, что при просмотре видео с камеры не следует использовать общественные незащищенные сети Wi-Fi.
wi-fi взлом роскачество
Военкоры ФАН
Лучшие в аду