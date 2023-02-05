В Огайо половину города эвакуировали из-за горящих химикатов на железной дороге

Около двух тысяч жителей города Восточная Палестина в американском штате Огайо пришлось эвакуировать из-за сильного пожара, который произошел из-за схода с рельсов нескольких десятков вагонов грузового поезда. Об инциденте пишет в воскресенье Associated Press.
По данным портала, состав перевозил опасный груз. В 20 его вагонах находились химические вещества. В частности, в 14 из них перевозился винилхлорид, который при горении выделяет токсичные вещества. Поезд следовал из города Мэдисон в штате Иллинойс в Конвей.
Население Восточной Палестины составляет примерно пять тысяч человек. Таким образом, потребовалась эвакуация почти половины его жителей.