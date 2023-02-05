В Огайо половину города эвакуировали из-за горящих химикатов на железной дороге

По данным портала, состав перевозил опасный груз. В 20 его вагонах находились химические вещества. В частности, в 14 из них перевозился винилхлорид, который при горении выделяет токсичные вещества. Поезд следовал из города Мэдисон в штате Иллинойс в Конвей.