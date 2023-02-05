Вассерман предложил не включать в список «антигероев» «героев штурма Верхнего Ларса»

«Герои штурма Верхнего Ларса» вернуться в Россию сами, как только поймут, что за границей им делать особо нечего. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать в России список антигероев, состоящий из тех, кто оставил страну и решил «отсидеться в сложные времена за границей».
«Спорная инициатива, — заметил Вассерман. — Люди уезжают из страны по разным причинам — некоторые, например, могли уехать на сложное лечение, а другие — получить серьезную работу за рубежом. Так что если мы даже составим список, о котором говорит Константинов, это вовсе не будет означать, что все его участники «антигерои».
А потому, продолжил депутат, такой список лучше и не составлять вовсе.
«По-моему, имеет смысл реагировать лишь на тех, кто не просто покинул страну, а каким-то образом действует против нее, — заметил парламентарий. — Ну а что касается обычных, как сейчас принято говорить, "героев штурма Верхнего Ларса" (это, для тех, кто уже забыл, контрольно-пропускной пункт между Россией и Грузией, знаменитый тем, что сразу после объявления частичной мобилизации там выстроилась многодневная очередь из тех, кто хотел ее избежать»), то на них можно просто наплевать и забыть».
По словам собеседника Вассермана, эти люди сами вернутся, как только поймут, что «в гостях хорошо, а дома лучше».
Ранее ФАН писал, что депутаты Госдумы работают над проектом конфискации имущества у покинувших страну россиян.