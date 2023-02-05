Трансформирующийся в спортзал велосипед изобрел житель Аргентины

Уникальный трансформер для любителей спорта удалось сконструировать энтузиасту из Кордобы. Изобретение выглядит как простой грузовой велосипед, но оно способно в считанные минуты превратиться в мобильный тренажерный зал на открытом воздухе.
Необычная идея создания «велосипеда-трансформера» пришла в голову аргентинцу Эстебану Брусу, когда он прогуливался по пляжу. Изобретатель заметил, как спортсмены мучаются и тратят силы, перенося гантели и маты в парки и на пляжный песок, чтобы насладиться тренировкой на свежем воздухе. В итоге мужчина начал конструировать свой переносной тренажерный зал, превращающийся в велосипед.
«Это первый велосипед-спортзал в мире. Он уже сертифицирован и запатентован в 118 странах. Я надеюсь, что с его помощью фитнес станет доступнее для всех. Например, те, у кого мало времени, смогут вызывать такой спортзал с тренером на дом, или куда угодно: хоть в парк, хоть в офис. В этом основная идея моего изобретения», — пояснил Брус.
Энтузиаст надеется, что его уникальное изобретение поможет как можно большему количеству людей заниматься спортом и держать себя в форме.