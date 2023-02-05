Трансформирующийся в спортзал велосипед изобрел житель Аргентины

Необычная идея создания «велосипеда-трансформера» пришла в голову аргентинцу Эстебану Брусу, когда он прогуливался по пляжу. Изобретатель заметил, как спортсмены мучаются и тратят силы, перенося гантели и маты в парки и на пляжный песок, чтобы насладиться тренировкой на свежем воздухе. В итоге мужчина начал конструировать свой переносной тренажерный зал, превращающийся в велосипед.