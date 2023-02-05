Эксперт по туризму назвала неочевидные направления для бюджетного отдыха в России

В разговоре с «Газетой.Ru» Демиденко назвала Сочи самым быстрым и бюджетным вариантом для отдыха в День святого Валентина или на 23 февраля. Так, стоимость пакетного тура на три ночи в хороший отель начинается от 22 тысяч рублей на двоих.