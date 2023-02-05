Эксперт по туризму назвала неочевидные направления для бюджетного отдыха в России

Недорого отдохнуть в России в предстоящие праздники можно в Сочи и Абхазии. Неочевидными направлениями для коротких путешествий будут Калининград и Белоруссия, заявила эксперт по туризму Диля Демиденко.
В разговоре с «Газетой.Ru» Демиденко назвала Сочи самым быстрым и бюджетным вариантом для отдыха в День святого Валентина или на 23 февраля. Так, стоимость пакетного тура на три ночи в хороший отель начинается от 22 тысяч рублей на двоих.
Трехдневный отдых на черноморском побережье в Абхазии для двоих будет стоить 26 тысяч рублей. С захватом 23 февраля аналогичный тур обойдется уже в 48 тысяч рублей, поскольку День защитника Отечества, в отличии от Дня святого Валентина, считается официальным выходным. Демиденко также призвала путешественников обратить внимание на Белоруссию и Калининград.