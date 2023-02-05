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Der Spiegel: Украина может не получить нужного количества танков Leopard

Армия
Der Spiegel: Украина может не получить нужного количества танков Leopard

Издание Der Spiegel сообщило, что ни одна страна Евросоюза не смогла определиться с количеством танков, которые можно поставить Украине.

Отмечается, что глава военного ведомства Германии Борис Писториус созвал на прошлой неделе видеоконференцию, посвященную поставкам тяжелых боевых машин. При этом ни одна страна не взяла на себя конкретных обязательств по этому вопросу.

Отмечается, что Украина может не получить нужного количества Leopard для формирования танковых батальонов. Численность одного подразделения составляет 31 боевую машину.
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