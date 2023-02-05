Читатели Die Welt предрекли крах киевского режима после слов Зеленского о Бахмуте

Ранее политик сказал, что украинской армии дается очень тяжело вести боевые действия в районе Бахмута (Артемовска). Читатели издания выразили уверенность в том, что киевскому режиму осталось совсем недолго до полного краха, и западное оружие никак не сможет исправить ситуацию.