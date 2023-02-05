Читатели Die Welt предрекли крах киевского режима после слов Зеленского о Бахмуте

Украинское государство уже совсем скоро перестанет существовать на мировой арене. Такой незавидный сценарий описали читатели Die Welt после недавнего заявления главы этой страны Владимира Зеленского.
Ранее политик сказал, что украинской армии дается очень тяжело вести боевые действия в районе Бахмута (Артемовска). Читатели издания выразили уверенность в том, что киевскому режиму осталось совсем недолго до полного краха, и западное оружие никак не сможет исправить ситуацию.
«Как я и говорил, скоро это все кончится. Апрель, май или июнь, и вот не будет больше Украины, которая могла бы присоединиться к ЕС», — написал комментатор.
«Логично, что у Украины будут проблемы, они не смогут победить против России! Даже со всем оружием НАТО!» — отметил другой.
«Если он это говорит публично, то ситуация на Украине действительно тяжелая», — добавил третий.
Ранее экс-руководитель израильского кабмина Нафтали Беннет назвал виновного в прекращении диалога между Москвой и Киевом. По его словам, это произошло из-за действий коллективного Запада.