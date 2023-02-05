Дочь Марии Шукшиной вспомнила драки актрисы со вторым мужем

Заслуженная артистка России, 55-летняя актриса театра и кино Мария Шукшина трижды выходила замуж. Как рассказала дочь знаменитости Анна Шукшина, брак со вторым супругом Алексеем Касаткиным был для ее матери особенно болезненным.
Как рассказала дочь актрисы в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, ссоры Шукшиной с мужем порой перерастали в натуральную драку.
«Там дом трясся, все ходуном ходил», — вспомнила она.
В продолжение этой темы наследница звезды вспомнила, как однажды проснулась утром, а стена вся в крови. Стекло было выбито, дверь — распахнута настежь, и никого в доме не было. Это, по словам Шукшиной-младшей, происходило постоянно.
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