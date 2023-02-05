Школьница пропала при загадочных обстоятельствах в екатеринбургском районе Вторчермет

Екатеринбургские полицейские и волонтеры начали поиски 14-летней жительницы района Вторчермет, которая вышла из своего дома и перестала выходить на связь.
Накануне днем школьница сказала родителям, что пойдет прогуляться. Около 16:30 она вышла из своего дома, после чего связь с ней прервалась. Перед тем, как выйти из лифта подросток спокойно смотрится в зеркало и поправляет волосы.
Семью пропавшей характеризуют как благополучную. Поисками девочки занимаются полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт».