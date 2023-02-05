Врач Чистякова рассказала, с какими заболеваниями сталкиваются пациенты старше 35 лет

Также пациенты в возрасте старше 35 чаще всего сталкиваются с остеопорозом. По словам врача, причиной его развития становится вымывание кальция из костной ткани, что снижает ее плотность. Чистякова рекомендует добавить в рацион питания продукты, богатые кальцием, чтобы избежать развития остеопороза.