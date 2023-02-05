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Врач Чистякова рассказала, с какими заболеваниями сталкиваются пациенты старше 35 лет

Общество
Врач Чистякова рассказала, с какими заболеваниями сталкиваются пациенты старше 35 лет

Люди в возрасте старше 35 лет страдают от заболеваний, вызванных снижением усвояемости белка. Об этом заявила врач Александра Чистякова. Она рассказала, как предотвратить их развитие.

Медицинский специалист утверждает, что к 35 годам потеря белка-коллагена составляет 15%, еще через 10 лет — 30%. Это связано с нехваткой витамина С, необходимого для нормального усвоения протеина. В некоторых случаях пациенты, испытывающие нехватку белка, сталкиваются с развитием саркопении — заболевания, характеризующегося недостаточностью мышечной ткани.

«Одним из признаков саркопении также может быть несостоятельность связочного аппарата, это чревато растяжениями и травмами связок, сухожилий», — цитирует Чистякову издание «Газета.Ru».

Также пациенты в возрасте старше 35 чаще всего сталкиваются с остеопорозом. По словам врача, причиной его развития становится вымывание кальция из костной ткани, что снижает ее плотность. Чистякова рекомендует добавить в рацион питания продукты, богатые кальцием, чтобы избежать развития остеопороза.
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