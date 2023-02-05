Состояние здоровья актера Дмитрия Дюжева обеспокоило журналистов

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев пришел на премьеру очередного фильма. Его появление на красной дорожке, к сожалению, привлекло внимание гостей не нарядом.
На церемонии актер появился в классическом образе. Журналисты заметили перемены в его поведении. Во время общения Дюжев часто вытирал платком пот со лба. Как отмечают очевидцы, это лишь на мгновение помогало убрать образовавшуюся на коже влагу.
Попытки с помощью осторожных вопросов у знать о причине такого повышенного потоотделения результатов не дали. Дюжев не обмолвился о причинах своего состояния, передает «Московский Комсомолец».
Отмечают, что это может свидетельствовать о гипергидрозе. Для мужчин он является симптомом нарушения функций нервной и эндокринных систем, сахарном диабете и других заболеваниях.