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Состояние здоровья актера Дмитрия Дюжева обеспокоило журналистов

Общество
Состояние здоровья актера Дмитрия Дюжева обеспокоило журналистов

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев пришел на премьеру очередного фильма. Его появление на красной дорожке, к сожалению, привлекло внимание гостей не нарядом.

На церемонии актер появился в классическом образе. Журналисты заметили перемены в его поведении. Во время общения Дюжев часто вытирал платком пот со лба. Как отмечают очевидцы, это лишь на мгновение помогало убрать образовавшуюся на коже влагу.

Попытки с помощью осторожных вопросов у знать о причине такого повышенного потоотделения результатов не дали. Дюжев не обмолвился о причинах своего состояния, передает «Московский Комсомолец».

Отмечают, что это может свидетельствовать о гипергидрозе. Для мужчин он является симптомом нарушения функций нервной и эндокринных систем, сахарном диабете и других заболеваниях.
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