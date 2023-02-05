Визажист Астер развеяла миф об эффективности съедобных масок для лица

По ее словам, на самом деле маски из овощей и фруктов не дают никакого результата. Дело в том, что полезные вещества просто не могут проникнуть вглубь кожи. А вот в привычную косметику производители добавляют специальные элементы, которые как раз и помогают витаминам проникать в кожу.