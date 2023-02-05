Визажист Астер развеяла миф об эффективности съедобных масок для лица

Популярный среди женщин миф о пользе и эффективности съедобных масок для лица развеяла визажист Александра Астер.
По ее словам, на самом деле маски из овощей и фруктов не дают никакого результата. Дело в том, что полезные вещества просто не могут проникнуть вглубь кожи. А вот в привычную косметику производители добавляют специальные элементы, которые как раз и помогают витаминам проникать в кожу.
Максимальная польза от съедобных масок — это снятие отека утром, поскольку огурец до этого лежал в холодильнике. Однако если использовать, например, мокрую охлажденную марлю, то эффект будет тот же, резюмировала специалист в беседе с NEWS.ru.