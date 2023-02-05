Военный эксперт объяснил фиаско ВС США с перехватом китайского аэростата

Перехват китайского аэростата стал настоящей проблемой для американской системы противовоздушной обороны, заявил военный эксперт Василий Кашин.
В комментарии для издания «Взгляд» он отметил, что ни боевая авиация, ни средства ПВО долгое время не могли уничтожить объект, так как у воздушного шара нет двигателя. Все оборудование такого аппарата имеет небольшой размер. Более того, оно помещено в специальную капсулу. Это мешает навести на аэростат ракету.
«Судя по всему, аэростат американцы пытались сбить все эти дни с момента обнаружения, но не получалось. Впрочем, это совершенно естественно, ведь на него трудно навести ракету», — объяснил собеседник журналистов.
По его словам, инцидент обернулся фиаско для США, так как до сих пор американские силы ПВО не имели дела с перехватом воздушных шаров. На этом фоне Кашин поставил под сомнение правдивость утверждений Вашингтона, что аэростат якобы сбили только после того, как он перестал представлять угрозу для людей.