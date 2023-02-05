Военный эксперт объяснил фиаско ВС США с перехватом китайского аэростата

По его словам, инцидент обернулся фиаско для США, так как до сих пор американские силы ПВО не имели дела с перехватом воздушных шаров. На этом фоне Кашин поставил под сомнение правдивость утверждений Вашингтона, что аэростат якобы сбили только после того, как он перестал представлять угрозу для людей.