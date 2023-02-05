Сын Трампа поднял на смех Байдена за «несвоевременное» уничтожение китайского аэростата

Сын бывшего главы Белого дома Дональда Трампа поднял на смех нынешнего президента США Джо Байдена. Причиной стало уничтожение аэростата, принадлежавшего Китаю.
Ранее китайский летательный аппарат из-за непредвиденных обстоятельств пересек границу американского государства. Как признался Байден, он сразу дал приказ его уничтожить, однако в Пентагоне рекомендовали подождать, пока аэростат окажется над водой.
«Дождись, пока вражеский воздушный шар закончит миссию, прежде чем сбивать его. Бонус: сбивайте его над глубокими водами, чтобы достать обломки. Джо Цзы», — написал Трамп-младший.
Ранее Пекин выразил решительный протест Вашингтону из-за ситуации с аэростатом. Об этом сообщил китайский МИД.