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В Петербурге задержали пьяную дебоширку за угрозы взорвать здания ГУВД и РУВД

Происшествия
В Петербурге задержали пьяную дебоширку за угрозы взорвать здания ГУВД и РУВД

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали пьяную дебоширку, угрожавшую взорвать здания ГУВД и РУВД. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на источник в полиции.

Сообщение о преступных намерениях поступило стражам порядка от 49-летней безработной петербурженки в виде письма, где отправитель указал, что «тротила на всех хватит». Вскоре правоохранители установили, что сигнал о «минировании» поступил из квартиры на Колпинском шоссе в Пушкине.

Приехав по указанному адресу, полицейские обнаружили там нетрезвую гражданку. В настоящий момент женщина находится в изоляторе. Хулиганке грозит уголовное дело.
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