В Петербурге задержали пьяную дебоширку за угрозы взорвать здания ГУВД и РУВД

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали пьяную дебоширку, угрожавшую взорвать здания ГУВД и РУВД. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на источник в полиции.
Сообщение о преступных намерениях поступило стражам порядка от 49-летней безработной петербурженки в виде письма, где отправитель указал, что «тротила на всех хватит». Вскоре правоохранители установили, что сигнал о «минировании» поступил из квартиры на Колпинском шоссе в Пушкине.
Приехав по указанному адресу, полицейские обнаружили там нетрезвую гражданку. В настоящий момент женщина находится в изоляторе. Хулиганке грозит уголовное дело.