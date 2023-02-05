В Петербурге задержали пьяную дебоширку за угрозы взорвать здания ГУВД и РУВД

Сообщение о преступных намерениях поступило стражам порядка от 49-летней безработной петербурженки в виде письма, где отправитель указал, что «тротила на всех хватит». Вскоре правоохранители установили, что сигнал о «минировании» поступил из квартиры на Колпинском шоссе в Пушкине.