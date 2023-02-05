Опрос показал, что большинство жителей Германии недовольны наплывом беженцев с Украины

Большинство немцев считает, что Германия приняла слишком много украинских беженцев. Соответствующий опрос провели специалисты социологического института INSA.
О том, что в Германии находится слишком много переселенцев с Украины сообщил 51% респондентов. Приемлемым количество беженцев посчитали 33% немцев. О том, что страна должна принять еще больше людей рассказали 11%, сообщает газета Bild am Sonntag.
Количество человек, которые просили убежища в Германии, в 2022 году стало самым высоким с 2016 года и составило 226 467. Украинцы, которые переезжают в европейскую страну, не должны просить убежище. Кроме того, они практически сразу получают разрешение на работу.