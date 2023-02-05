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Шведский оператор электросетей спрогнозировал дефицит электричества в 2027 году

Экономика
Шведский оператор электросетей спрогнозировал дефицит электричества в 2027 году

Промышленность Швеции развивается более быстрыми темпами, чем энергетическая сфера страны. В долгосрочной перспективе это может привести к нехватке электроэнергии, предупреждает шведский оператор электросетей.

Негативный прогноз представил представитель национального оператора электросетей Svenska kraftnat Маттиас Йонссон в интервью телеканалу SVT. Местные специалисты утверждают, что стране необходимо ускорить переход к ветровой энергии.

Долгосрочная стратегия энергетики Швеции должна быть связана не только с возведением новых ветровых станций, но и АЭС. Это может стать решением актуальных проблем государства.
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