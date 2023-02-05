Бывший премьер Израиля раскрыл правду о том, кто хотел продолжения войны на Украине

Получается, что именно Запад не хотел мира, что ещё раз доказывает то, что Украину тщательно и долго готовили к войне с Россией. Причём — не в качестве самостоятельного игрока, а лишь в виде инструмента. А на самом деле, эту войну собирался вести Запад. На это же указывает и то, как быстро и чётко были организованы поставки на Украину различных вооружений. Оказалось, что в ВСУ очень многие военнослужащие даже подготовлены к работе с этим оружием.