Мне очень нравятся высокомерные заявления западных политиков о том, что России нельзя доверять в дипломатии и переговорах. Мол, Россия всё равно обманет и серьёзно к её предложениям и инициативам относиться нельзя.
И это при том, что вся новейшая история, да и не только новейшая, отчётливо демонстрирует то, что доверять нельзя именно западным странам. Потому что обманывают и лгут именно они. И в их отношениях с Россией — это некий паттерн, шаблон, который не меняется с 1991 года.
Если кратко пробежаться по истории взаимоотношений Запада и России, то обман со стороны коллективного Запада — привычное дело. Яркий пример — то же обещание оставить НАТО в границах 1991 года. Оно было не только устным, но как оказалось, было закреплено и на бумаге. Но это вообще ни на что не повлияло. Более того — на Запале стали врать, что никаких обещаний не давали. И это тоже типичное поведение — врать даже тогда, когда предъявляют доказательства.
Ещё одно большое враньё касалось договора по противоракетной обороне. Тут США не нашли ничего лучше, чем сказать России, что противоракеты в Польше и Румынии будут установлены против… Северной Кореи и Ирана.
В самой новейшей истории, ярким примером вранья Запада являются минские соглашения. Рождённые с огромным трудом и утверждённые Советом Безопасности ООН, они оказались лишь планом прикрытия для подготовки Украины к большой войне. И признаний в это не пришлось ждать долго — они прозвучали от тех, кто непосредственно участвовал в работе над этими соглашениями — от Ангелы Меркель и Франсуа Олланда.
И сегодня стало известно о ещё одном большом обмане, который произошёл в марте прошлого года, когда шли достаточно успешные переговоры между Россией и Украиной по мирному урегулированию.
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал о том, что лично участвовал в переговорах между Россией и Украиной в качестве посредника. И когда почти обо всём договорились и было готово полтора десятков черновиков мирных соглашений, страны Запада настояли на том, чтобы переговоры прекратились, а боевые действия продолжились.
Напомню, что результатом этих переговоров, в качестве некоего аванса со стороны российской стороны, стало прекращение давления на Киев с севера и отвод российских войск. И это было расценено, как поражение России в битве за Киев, а сразу после этого начались провокации, самой громкой из которых был «расстрел мирного населения в Буче».
Не знаю, почему Нафтали Беннет сейчас стал столь разговорчивым. Возможно потому, что он «бывший» и теперь может говорить правду, как те же Олланд и Меркель. Но то, что он рассказал — является настоящей информационной бомбой.
Получается, что именно Запад не хотел мира, что ещё раз доказывает то, что Украину тщательно и долго готовили к войне с Россией. Причём — не в качестве самостоятельного игрока, а лишь в виде инструмента. А на самом деле, эту войну собирался вести Запад. На это же указывает и то, как быстро и чётко были организованы поставки на Украину различных вооружений. Оказалось, что в ВСУ очень многие военнослужащие даже подготовлены к работе с этим оружием.
Но в первые месяцы боевых действий всё пошло явно не по планам Запада и ситуация стала уж слишком угрожающей. Тем более, что на Западе понимали, что Россия задействовала далеко не весь арсенал своих военных возможностей. Ситуацию надо было ломать, а военным путём это было невозможно. И поэтому выбрали путь «переговоров», которые в самом конце и были успешно сорваны. Но этими переговорами было достигнуто то, чего невозможно было достичь на поле боя.
Война до последнего украинца — вовсе не фигура речи. Всё именно так и предполагалось, с самого начала. Мир был возможен, но его не захотел именно Запад, воюющий руками Украины против России.