Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Водитель получил перелом при опрокидывании грузовика FAW на севере Петербурга

Происшествия
Водитель получил перелом при опрокидывании грузовика FAW на севере Петербурга

Грузовой автомобиль опрокинулся на съезде с ЗСД на Васильевский остров в Петербурге. Об этом в воскресенье пишет «78 | НОВОСТИ» в Telegram.

По данным канала, водитель грузовика FAW, двигаясь со стороны Приморского района, потерял управление, в результате чего машина перевернулась. Прибывшие медики диагностировали у мужчины перелом руки и доставили его в больницу. Находившийся в салоне пассажир не получил травм.

С приходом в Северную столицу календарной зимы на территории города существенно возросло число дорожных инцидентов. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей на халатное отношение коммунальщиков к вопросу очистки города от снега, Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым всячески игнорирует проблему. В итоге Петербург утопает в снегу и многокилометровых пробках.
грузовик зсд петербург
Военкоры ФАН
Лучшие в аду