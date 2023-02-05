Водитель получил перелом при опрокидывании грузовика FAW на севере Петербурга

Грузовой автомобиль опрокинулся на съезде с ЗСД на Васильевский остров в Петербурге. Об этом в воскресенье пишет «78 | НОВОСТИ» в Telegram.
По данным канала, водитель грузовика FAW, двигаясь со стороны Приморского района, потерял управление, в результате чего машина перевернулась. Прибывшие медики диагностировали у мужчины перелом руки и доставили его в больницу. Находившийся в салоне пассажир не получил травм.
С приходом в Северную столицу календарной зимы на территории города существенно возросло число дорожных инцидентов. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей на халатное отношение коммунальщиков к вопросу очистки города от снега, Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым всячески игнорирует проблему. В итоге Петербург утопает в снегу и многокилометровых пробках.