Водитель получил перелом при опрокидывании грузовика FAW на севере Петербурга

С приходом в Северную столицу календарной зимы на территории города существенно возросло число дорожных инцидентов. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей на халатное отношение коммунальщиков к вопросу очистки города от снега, Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым всячески игнорирует проблему. В итоге Петербург утопает в снегу и многокилометровых пробках.