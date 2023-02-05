Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за последний бой в карьере

Оппонент 46-летнего россиянина, американец Райан Бейдер получил порядка 150 тысяч долларов за поединок с Емельяненко, пишет ММА Fighting. Напомним, американец победил россиянина благодаря техническому нокауту в первом раунде. Мероприятие прошло в рамках титульного боя Bellator 290 в Лос-Анджелесе.