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Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за последний бой в карьере

Спорт
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за последний бой в карьере

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за последний поединок в своей профессиональной карьере.

Оппонент 46-летнего россиянина, американец Райан Бейдер получил порядка 150 тысяч долларов за поединок с Емельяненко, пишет ММА Fighting. Напомним, американец победил россиянина благодаря техническому нокауту в первом раунде. Мероприятие прошло в рамках титульного боя Bellator 290 в Лос-Анджелесе.

Ранее Александр Емельяненко прокомментировал последний бой в карьере своего старшего брата. Он поблагодарил родственника в своем Telegram-канале.
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