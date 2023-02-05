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Телесваха Роза Сябитова открыто высказалась на тему алкоголизма в семье

Шоу-бизнес
Телесваха Роза Сябитова открыто высказалась на тему алкоголизма в семье

Соведущая свадебного ток-шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, какую роль в ее жизни сыграл алкоголь. Как выяснилось, «огненная вода» в свое время превратила ее жизнь в сущий ад.

По словам телесвахи, первым к спиртному пристрастился ее отец. Мать же Сябитовой первое время отказывалась мириться с пагубной привычной мужа и выгоняла его из дома, однако впоследствии спилась сама, сделав своих детей несчастными.

«И я думала, что в будущем таких проблем у молодых не будет. Но все повторяется, не зависимо от того, что мы живем в век высоких технологий. Просто люди по своей природе не меняются. Это их человеческая природа», — цитирует ее «7Дней».

Стоит отметить, что от алкоголизма пострадала и сама телесваха, однако конец этому положил ее маленький сын. Однажды он увидел мать на кухне с бутылкой, после чего попросил не пить, и тогда Сябитова вспомнила свое детство и все осознала.
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