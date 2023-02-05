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«Кому доверяю, того и назначаю»: Кадыров объяснил, почему дает родственникам высокие должности

Политика
«Кому доверяю, того и назначаю»: Кадыров объяснил, почему дает родственникам высокие должности

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил принцип назначения своих родственников на высокопоставленные должности в регионе. Такую информацию он сообщил 5 февраля.

Как известно, многие посты в республике занимают члены семьи Кадырова. По его словам, он руководствуется принципом «кому доверяет, того и назначает». Однако глава Чечни уточнил, что трудиться его родственникам приходится намного усерднее, так как спрос с них выше.

«С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки», — заявил он.

Кадыров подчеркнул, что он ценит высокие результаты и самоотдачу, которую демонстрируют его подчиненные. При этом главным в республике является закон. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.
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