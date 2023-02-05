Reuters: «Новатэк» может запустить поставки СПГ для индийской GAIL India

«Новатэк» может начать поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) индийской компании GAIL India. Стороны могут подписать соответствующее соглашение в ходе визита главы российской корпорации Леонида Михельсона в Индию для участия в энергетической конференции, передает Reuters.
Объем поставок будет зависеть от ситуации с логистикой и страхованием. Один из источников сообщает, что российская сторона предлагает отправлять несколько партий сырья на условиях, когда покупатель сам может выбрать судно и страховщика.
Однако индийская компания просит «Наватэк» самостоятельно поставлять все в индийские порты ввиду логистических сложностей из-за антироссийских санкций.