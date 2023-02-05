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Суд в Ревде огласил приговор жителю Свердловской области за изнасилование 11-летней девочки

Происшествия
Суд в Ревде огласил приговор жителю Свердловской области за изнасилование 11-летней девочки

Ревдинский суд вынес вердикт по делу 34-летнего жителя Свердловской области, который обменивался снимками интимного характера и занимался сексом с 11-летней девочкой. Об этом сообщили в городской прокуратуре в воскресенье.

По данным ведомства, обвиняемый познакомился со школьницей в социальных сетях. По просьбе взрослого друга девочка присылала ему фото интимного характера, а потом встретилась с ним для полового контакта. Затем потерпевшая сама рассказала обо всем сестра, а та — маме, которая и обратилась к стражам порядка. В ходе следственных действий они обнаружили у фигуранта еще одну откровенную переписку с девочкой-подростком, но уже из другого города.

Решением Ревдинского городского суда педофилу было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
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