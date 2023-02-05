Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экс-премьер Израиля Беннет назвал острый ум и чувство юмора главными качествами Путина

Политика
Экс-премьер Израиля Беннет назвал острый ум и чувство юмора главными качествами Путина

Бывший руководитель израильского кабмина Нафтали Беннет сделал неожиданное заявление относительно главных качеств российского лидера Владимира Путина. К ним он причислил проницательный ум и хорошее чувство юмора.

Своими оценками политик поделился в ходе беседы с журналистом Ханохом Даумом. Беннет рассказал, что до начала украинского кризиса он встречался с Путиным в Сочи, где ему и удалось проанализировать собеседника.

По словам бывшего премьер-министра Израиля, Путин обладает не только острым умом, но и отличным чувством юмора. При этом президент России является довольно милым политиком, который не вызывает негативных чувств. Также он рассказал, что Путин провел хорошую подготовку перед их встречей.

«Путин откуда-то узнал, что в 1995 году меня считали чемпионом ЦАХАЛа по уничтожению террористов "Хезболлы". Это произвело на него сильное впечатление», — заметил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что никогда не получал угроз от президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил журналистам Bild.
путин израиль беннет сочи Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду