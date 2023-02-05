Экс-премьер Израиля Беннет назвал острый ум и чувство юмора главными качествами Путина

Бывший руководитель израильского кабмина Нафтали Беннет сделал неожиданное заявление относительно главных качеств российского лидера Владимира Путина. К ним он причислил проницательный ум и хорошее чувство юмора.
Своими оценками политик поделился в ходе беседы с журналистом Ханохом Даумом. Беннет рассказал, что до начала украинского кризиса он встречался с Путиным в Сочи, где ему и удалось проанализировать собеседника.
По словам бывшего премьер-министра Израиля, Путин обладает не только острым умом, но и отличным чувством юмора. При этом президент России является довольно милым политиком, который не вызывает негативных чувств. Также он рассказал, что Путин провел хорошую подготовку перед их встречей.
«Путин откуда-то узнал, что в 1995 году меня считали чемпионом ЦАХАЛа по уничтожению террористов "Хезболлы". Это произвело на него сильное впечатление», — заметил он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что никогда не получал угроз от президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил журналистам Bild.