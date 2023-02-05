Экс-премьер Израиля Беннет назвал острый ум и чувство юмора главными качествами Путина

По словам бывшего премьер-министра Израиля, Путин обладает не только острым умом, но и отличным чувством юмора. При этом президент России является довольно милым политиком, который не вызывает негативных чувств. Также он рассказал, что Путин провел хорошую подготовку перед их встречей.