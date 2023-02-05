Экс-участник группы «Моя Мишель» Лисов заявил, что хочет снять клип в замке Пугачевой

Замок народной артистки СССР Аллы Пугачевой в деревне Грязь по-прежнему пустует. Впрочем, в скором времени это может измениться. Как рассказал экс-участник группы «Моя Мишель» Михаил Лисов, ему хотелось бы снять в сооружении новый видеоклип.
Музыкант признался, что он и группа «ЯМОРЕ» достаточно давно подыскивали подходящую локацию для съемок. В конечном итоге их выбор пал именно на замок примадонны отечественной эстрады.
«Насколько это напрямую согласовывается с Аллой Пугачевой, — я не знаю, потому что переговоры ведутся через посредников», — цитирует его «Газета.Ru».
Ранее депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков выступил с предложением организовать в замке Пугачевой социальное учреждение.