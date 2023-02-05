Квай-Гон Джинн из «Звездных войн» Лиам Нисон оценил возможность возвращения к своей роли

Обладатель Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль и номинант на премию «Оскар» за роль в фильме «Список Шиндлера» Лиам Нисон оценил возможность своего возвращения в «Звездные войны» и «Бэтмена».
Как отметил исполнитель роли Квай-Гон Джинна в киносаге Джорджа Лукаса, как бы сильно он ни восхищался «Звездными войнами», однако возвращаться к своему герою он бы не стал. По словам актера, эта франшиза слишком разрослась.
«Я сбился со счета», — добавил он, говоря о новых частях серии.
Не вернется актер и во вселенную DC. Отвечая на вопрос поклонника, сыграет ли Нисон злодея в будущем сиквеле «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, актер отметил, что уже появлялся в этой киновселенной.