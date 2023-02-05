Квай-Гон Джинн из «Звездных войн» Лиам Нисон оценил возможность возвращения к своей роли

Как отметил исполнитель роли Квай-Гон Джинна в киносаге Джорджа Лукаса, как бы сильно он ни восхищался «Звездными войнами», однако возвращаться к своему герою он бы не стал. По словам актера, эта франшиза слишком разрослась.