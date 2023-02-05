Politico: новый закон Зеленского привел украинцев в ярость

Политик не так давно подписал закон, согласно которому лица, присоединившиеся к украинской армии, будут подвергаться более жестким наказаниям за несоблюдение общеустановленных правил. Украинцы не просто возмутились этим решением, но поставили крест на политике. Местные жители создали петицию против нового документа, а неправительственные организации предрекли снижение мотивации у военнослужащих.