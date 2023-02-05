Politico: новый закон Зеленского привел украинцев в ярость

Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз столкнулся с волной критики в свой адрес после принятия всего одного закона. О том, чем он разозлил свое население, рассказали журналисты Politico.
Политик не так давно подписал закон, согласно которому лица, присоединившиеся к украинской армии, будут подвергаться более жестким наказаниям за несоблюдение общеустановленных правил. Украинцы не просто возмутились этим решением, но поставили крест на политике. Местные жители создали петицию против нового документа, а неправительственные организации предрекли снижение мотивации у военнослужащих.
«Этот закон будет иметь негативные последствия для защиты прав военнослужащих, обвиняемых в совершении преступления, и снизит уровень мотивации во время службы», — заявили в Reanimation Package of Reforms Coalition.
Ранее экс-нардеп Илья Кива рассказал, что глава МО Украины Алексей Резников подал прошение об отставке. Об этом бывший депутат Рады сообщил 5 февраля.