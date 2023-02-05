В Петербурге задержали педофила за сексуальные домогательства 13-летней девочки возле школы

Петербургские полицейские задержали местного жителя после заявления об извращенце, который приставал к несовершеннолетней на севере города.
В полицию обратилась мать 13-летней девочки, которая рассказала, что неизвестный мужчина совершал действия сексуального характера недалеко от ее дочери. Все происходило прямо возле одной из школ на проспекте Просвещения.
Вечером того же дня подозреваемого задержали в девятиэтажке рядом с местом нападения. Им оказался 46-летний местный житель. В его отношении составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, которое будет первым для извращенца.