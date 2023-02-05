В Петербурге задержали педофила за сексуальные домогательства 13-летней девочки возле школы

Вечером того же дня подозреваемого задержали в девятиэтажке рядом с местом нападения. Им оказался 46-летний местный житель. В его отношении составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, которое будет первым для извращенца.